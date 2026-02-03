Turgutlu'da kahreden kaza: Motosikletli iki kardeşi ölüm ayırdı!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, motosikletteki kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, Şevikyürek ailesine ateş düşürdü. E-96 Devlet Karayolu üzerindeki Pekdemir Kavşağı'nda saat 20.00 sıralarında gerçekleşen olayda, iki kardeşin bulunduğu motosiklet bir otomobille çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 35 ADS 252 plakalı otomobil, Salihli yönünden İzmir istikametine seyir halindeyken, Yedi Eylül yolu üzerinden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi yönüne doğru ilerleyen Tayfun Şevikyürek yönetimindeki 45 AGE 395 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tayfun Şevikyürek ağır yaralanırken, arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Bekir Şevikyürek ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tayfun Şevikyürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, hafif yaralı Bekir Şevikyürek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Y.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.