TÜRGEV İftar Sofralarında Kardeşlik Ruhuyla Buluştu

"İftar Sofraları Bir, Gönüller Bir" mottosuyla hareket eden vakıf, tüm yurtlarında ve Güzel İşler Fabrikası (GİF) yerleşkelerinde 10 farklı temada buluşmalar gerçekleştirdi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve vakıf yöneticilerinin katılım sağladığı bu özel akşamlar, Ramazan’ın bereketini toplumun her kesimine yaymayı hedefledi.

Ramazan programları 20 Şubat’ta "Hikmet Sofrası" ile kapılarını açarken, süreci her biri farklı bir anlam taşıyan buluşmalar takip etti:

Akademik ve Sosyal Buluşmalar: Mezunların ağırlandığı "Kardeşlik Sofrası", Binbirdirek Sarnıcı’nın tarihi dokusunda gençleri buluşturan "Öğrenci Sofrası" ve sanat dünyasını bir araya getiren "Kültür Sanat Sofrası" dikkat çeken başlıklar arasındaydı.

Vefa ve Şefkat Durakları: Darülaceze’de yaşlılarla kurulan "Hürmet Sofrası", yetim çocukların ağırlandığı "Umut Sofrası" ve bağışçılara teşekkür niteliğindeki "Vefa Sofrası" manevi iklimi güçlendirdi.

Kurumsal Birliktelik: Vakıf çalışanları ve aileleri ise İbn Haldun Üniversitesi'ndeki iftarda yorgunluk attı.

Vakfın İstanbul dışındaki yurtlarında da hareketlilik sürdü. Eskişehir’deki TÜRGEV Gevher Nesibe Hanım Yurdu’nda AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Bursa’daki İsminaz Şahin Yurdu ile İstanbul Başakşehir’deki Katibe Atmacı Yurdu’nda ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, bu buluşmaların sadece bir yemek organizasyonu değil, bir gelecek inşası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan, aynı duaya amin diyen gönüllerin buluştuğu, paylaşmanın bereketle çoğaldığı müstesna bir rahmet mevsimidir. TÜRGEV olarak kurduğumuz her iftar sofrasını, sadece bir buluşma değil; ilimle, irfanla ve güçlü bir değer bilinciyle yetişen gençlerimizin aynı istikamette yürüdüğü bir gönül muhitinin inşası olarak görüyoruz. Bu sofralarda yan yana gelen her bir gencimiz, yarının daha merhametli ve daha adil dünyasına taşınan bir umudu temsil ediyor. Ramazan'ın ruhunu en derinden hissettiğimiz bu günlerde, edilen duaların başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşayan tüm kardeşlerimize umut, ferahlık ve selamet getirmesini temenni ediyoruz. İnanıyoruz ki; kurulan her sofra, sadece bugünümüzü değil, daha vicdanlı ve daha dayanışmacı bir geleceği de inşa etmektedir."