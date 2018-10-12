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Turan'dan açıklama! Helallik isteyeceğim

Futbolcu Turan ile şarkıcı Berkay arasında bir gece kulübünde yaşanan ve devamında özel bir hastanede devam eden olayla ilgili Arda Turan'dan yeni bir açıklama geldi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:43
Turan'dan açıklama! Helallik isteyeceğim

Futbolcu Arda Turan, sanatçı Berkay ile arasında yaşanan olaylarla ilgi sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

O gece yaşanan olayları uzun uzun anlatabileceğini ifade eden Arda Turan, orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendi ya da ailesini küçük düşürecek bir diyaloğa girmediğini dile getirdi.

Arda Turan'ın açıklaması şu şekilde:

Konu 'Arda Turan' olunca, magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor. Bu hep böyle oldu. Ama bu defa, her defasından farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil, 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar. O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim.

Ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; "YALAN". O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum.

Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. "Başka birisi olsa böyle sert bir tepki verir miydin?" derseniz, hayır vermezdim. Ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır. Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım. Bunu hem sahada hem özel hayatımda yapabilmeliyim.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:43
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