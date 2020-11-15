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Aktüel Tunus'ta Kovid-19 can almaya devam ediyor
Aktüel

Tunus'ta Kovid-19 can almaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-15 05:04:03 -
Tunus'ta Kovid-19 can almaya devam ediyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 55 kişinin hayatını kaybettiği, 1671 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 227'ye yükselirken, hasta sayısı da 79 bin 339'a çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 53 bin 758'e ulaştı.

Öte yandan Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ekim sonundan itibaren uygulanan sıkı koronavirüs önlemlerinin üç hafta daha sürdürülmesi kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen çalışma oturumunun ardından alınan karara göre, tüm vilayetlerde gece sokağa çıkmak, toplantı düzenlemek ve mescitlere gidişler yasaklandı. Ancak sağlık protokollerine uyulması şartıyla eğitim kurumlarının faaliyetlerine izin verildi.

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