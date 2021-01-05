  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'ta İçişleri Bakanı Şerafeddin görevden alındı
Aktüel

Tunus'ta İçişleri Bakanı Şerafeddin görevden alındı

İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in neden görevden alındığı açıklanmadı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:10:12 -
Tunus'ta İçişleri Bakanı Şerafeddin görevden alındı

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i görevden aldı.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meşişi'nin, İçişleri Bakanı Şerafeddin'i görevden aldığı belirtildi.

Yeni bakan atanana kadar İçişleri Bakanlığı görevini Başbakan Meşişi'nin yürüteceği kaydedilen açıklamada, Şerafeddin'in neden görevden alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?
Gündem

Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığına kadar yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüşünü bi..
Bilim insanları sonunda başardı! Işınlanma bulundu
Gündem

Bilim insanları sonunda başardı! Işınlanma bulundu

Hızlı ve güvenli bir internet ortamının yaratılmasını amaçlayan kuantum ışınlanma sonunda gerçek oldu. Işık parçacıklarından oluşan kübitler..
Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler
Gündem

Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler

Kendilerini “Antikapitalist Müslümanlar” olarak adlandıran İhsan Eliaçık grubu, Boğaziçi Üniversitesi’nde DHKP-C’lilerin başlattığı provokas..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay