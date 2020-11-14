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Aktüel Tunus ve Libya arasında 8 aydır kapalı olan kara sınırı açıldı
Aktüel

Tunus ve Libya arasında 8 aydır kapalı olan kara sınırı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:40:32 -
Tunus ve Libya arasında 8 aydır kapalı olan kara sınırı açıldı

TRABLUS (AA) - Libya ile Tunus arasındaki Res Cedir ve Vazin Zehibe sınır kapıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısı ile 8 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.

Libya'nın Tunus sınırındaki Zuvara Belediyesi'ndeki kaynaktan alınan bilgiye göre, Tunus ile Ras Cedi arasındaki sınır geçişleri bugün itibari ile başladı.

Kaynak, Libya İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, vatandaşların önlemlere olan bağlılığı konusunda Tunus tarafı ile mutabık kalınan tüm prosedürleri tamamladıktan sonra transit hareketini başlatma talimatlarını verdiklerini ifade etti.

Öte yandan Libya Ahrar kanalının haberine göre, Vazin Zehibe kapısının da gerekli önlemler altında çift taraflı olarak açıldığını duyurdu.

Libya Dışişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği resmi yazıda, Tunus ile Kovid-19 salgını kapsamında sağlık protokolü imzalandığını bildirerek, Bakanlık'tan 14 Kasım Cumartesi sabahı Tunus ile kara ve hava geçişlerini açmasını istemişti.

Tunus Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin 15 Kasım pazar günü yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Tunus ile Libya arasında biri Res Cedir, diğeri Vazin Zehibe olmak üzere iki sınır kapısı bulunuyor. Kapıların ikisi de salgın nedeniyle kapatılmıştı.



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