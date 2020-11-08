Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 25, Cezayir'de 12 kişi öldü.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 25 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1588 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1873'e, vaka sayısı 71 bin 119'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının da 48 bin 103 olduğu kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 670 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 48'e, vaka sayısı da 62 bin 51'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 254 artarak 42 bin 37'ye ulaştı.



