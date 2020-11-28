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Aktüel Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, tüm kesimlere ulusal diyalog çağrısında bulundu
Aktüel

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, tüm kesimlere ulusal diyalog çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:26:53 -
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, tüm kesimlere ulusal diyalog çağrısında bulundu

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkenin içinde bulunduğu krize acil çözüm getiren kapsamlı ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Gannuşi, meclisin 2021 yılı bütçe görüşmeleri için düzenlenen oturum sırasında yaptığı konuşmada, gençlik grupları başta olmak üzere ülkedeki ilgili tüm sosyal grupları, ülkenin içinde bulunduğu krize acil çözüm bulunması için kapsamlı ulusal diyaloğa çağırdı.

Hükümet, parlamento, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi partileri bir araya getiren ulusal, ekonomik ve toplumsal bir diyalogdan bahseden Gannuşi, bunun elzem olduğunu, ekonomik ve sosyal öncelikleri temel alması gerektiğini söyledi.

Yerel kalkınma, sosyal adalet ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi taleplerinin, tüm Tunus halkının meşru talepleri olduğuna dikkati çeken Gannuşi, "Bu taleplerin meşru olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak bunun ifade edilme şeklinin, toplumsal barışa, devletin birliği ve kurumlarının istikrarına dokunması gerekmiyor." diye konuştu.

Gannuşi, ülkenin geleceğine inancı olduklarını, bu inancın kavgalar ve çatışmalarla yok edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tunus'ta son dönemlerde kalkınma, ekonomik ve sosyal şartların iyileştirilmesi, istihdam gibi taleplerle çeşitli kesimler ve sektörlerce düzenlenen protestolar ve grevlerde artış görülüyor.

Tunus hükümeti, 7 Kasım'da ülkenin güneydoğusundaki Tatavin ilinde istihdam ve bölgesel kalkınma talep eden göstericiler ile anlaştıklarını duyurmuştu.

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