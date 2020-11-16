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Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı Said: "İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım"
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım"

"Filistin davası, İslam Ümmeti ve Arap insanlarının ana merkezi konusu olarak kalmaya devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 07:35:04 -
Tunus Cumhurbaşkanı Said: "İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım"

DOHA (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına karşı olduğunu söyledi.

Katar resmi haber ajansına (QNA) röportaj veren Said, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için karşılıklı gerçekçi bir arzu olduğunu söyledi.

Gelecek yıl ortak komisyon toplantılarının yapılması konusunda karar alındığını belirten Said, birçok alanda imzalanan anlaşmaların daha işler hale getirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

Said, İsrail ile normalleşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Normalleşme ifadesine karşıyım çünkü önceden böyle bir sözcük yoktu. Bu Camp David Anlaşması sonrasında ortaya çıktı. Bizler devletlerin tercihlerine müdahalede bulunmuyoruz, istedikleri tercihi yapabilirler, onlar da özgürdür. Ancak bana göre, Filistin davası merkezi bir davadır. Hatta birçokları, bir Arap vatandaşının ilgi alanından bunu çıkarmak için çaba gösterse de Filistin davası, İslam Ümmeti ve Arap insanlarının ana merkezi konusu olarak kalmaya devam edecektir"

Said, Doha'daki temaslarında uluslararası ve bölgesel konuların da ele alındığını, terör konusunda iki ülkenin de ortak yaklaşıma sahip olduğunu ifade etti.

İslam ve Batı Diyaloğu ya da Konferansı kurulması teklifinin iki ülke tarafından ortaya konduğunu belirten Said, bunun, özellikle aşırı kesimler tarafından gerçekleştirilen terör olaylarının ardından oluşan engellerin aşılması ve daha ileri bir anlayış hedefiyle düşünüldüğünün altını çizdi.

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