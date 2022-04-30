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Aktüel Tünelde kaza! Yaralılar var
Aktüel

Tünelde kaza! Yaralılar var

Karabük'te tünelde meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 19:10:00 -
Tünelde kaza! Yaralılar var

Karabük-Yenice kara yolundaki tünelde meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Yalnızca Tüneli'nde Talat T. (49) yönetimindeki 60 AG 067 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gülşah M. (25) idaresindeki 20 B 5342 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından tünelde 78 EC 575 plakalı kamyonet ile 54 PE 116 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

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