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Aktüel Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Aktüel

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:09:01 -
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündür Deresi bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda, 1 tuzaklanmış el bombası, 20 büyük tüp, 10 akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 soba, 1 ocak, 20 kilogram çay, 15 kilogram pirinç ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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