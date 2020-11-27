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Aktüel Tunceli'de sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan "evde kal" çağrısı
Aktüel

Tunceli'de sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan "evde kal" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:46:03 -
Tunceli'de sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan "evde kal" çağrısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere "evde kal" çağrısıyla destek verdi.

Mazgirt ilçesine bağlı Örs köyünde yaşayan ve vakitlerini evlerinde geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için kamera karşısına geçti.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından "Kıymetli vatandaşlarımız, 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sizlere bir mesajı var" notuyla paylaşılan video klipte, evlerinde kalan 65 üstü vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde yaptığı çağrılara yer verildi.

Klibin son bölümünde ise maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapıldı.

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