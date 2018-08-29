Tunceli'de korkutan baskın! Gece olunca ortaya çıktılar

Tunceli'de özellikle gece saatlerinde ormanlık alanlardan çıkarak Atatürk Mahallesi'ne gelen ve aralarında yavruların da olduğu yaklaşık 40 domuz, ara sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Bir süre çöpleri karıştırarak karınlarını doyurmaya çalışan domuzlar, vatandaşların kendilerine attığı yiyeceklerle de beslendi. Domuz sürüsü daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde birkaç noktada zaman zaman domuzların mahallelere indiğini, bunların vatandaşlar tarafından beslendiğini gördüklerini söyledi.

Akşam vakitlerinde vatandaşların kapılarının önlerindeki çöp konteynerlerine çöplerini atmaması gerektiğini vurgulayan Gürsönmez, "Vatandaşlarımız evlerindeki çöpleri sabah saatlerinde konteynerlere bıraksınlar. Aksi takdirde akşam saatlerinde atılan çöpler yaban hayvanlarının kolay beslenme alanına dönüşüyor." diye konuştu.

Gürsönmez, evsel atıkların hangi saatlerde evlerden çıkarılması gerektiği konusunda zaman zaman Tunceli Belediyesi yetkilileriyle de görüştüklerini belirterek, "Çöpler düzenli olarak vatandaşlarca konteynerlere atılır, ekipler de zamanında bu atıkları toplarsa yaban hayvanları kente inmeyerek doğal ortamlarında beslenmeye devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Tunceli'de vatandaşların sokak hayvanlarına olduğu gibi yaban hayvanlarına da kötü muamele yapmadığına dikkati çeken Gürsönmez, "Mahallelere inen domuzları vatandaşlarımız iyi niyetli olarak yiyecek atarak besliyor, fotoğraf çekiyor ve görüntü alıyor. Fakat bu hayvanların yaban hayatının bir parçası olduğunu unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gürsönmez, kentte vatandaşların doğanın ve yaban hayatının korunması için gün geçtikçe duyarlığının artmasının, memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaban hayvanlarını ister doğada ister şehirde beslemeleri doğru davranış değildir. Çünkü yaban hayvanlarına verdiğimiz her yiyecekle beslenme alışkanlıklarına, yayılış alanlarına müdahale etmiş oluyoruz. Ayrıca bu yaban hayvanlarının bulaşıcı hastalık riski taşıma ihtimali de var. Vatandaşlarımızdan ricamız, hiçbir şekilde bu hayvanlara yiyecek vermesinler. Yaban hayvanları özellikle yanında yavruları olduğunda koruma içgüdüsüyle saldırgan davranışlar sergileyebilir. Ayrıca mahallelere inen domuzlar trafik kazalarına da sebep olabilir."