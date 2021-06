TÜMOSAN yerli ve milli tarımın geleceği için durmaksızın çalışıyor

Pandemiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de milli tarıma yöneldi ve buna bağlı olarak TÜMOSAN traktörlerine ilgi bu yıl da artış gösterdi. Traktör grubunda 50 beygir ile 105 beygir arasında 200’e yakın model üreten şirket, geçen yıl satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 89.57 oranında artırdı.

SATIŞLAR ARTTI

2021’in ilk 3 ayında ise 2020 yılının ilk 3 ayına oranla satışlarda yüzde 67.30 artış gözlendi. Toplam Türkiye pazarında ise geçen yıla oranla yüzde 79.05 artış yaşandı. Konuyla ilgili güncel bilgileri paylaşan TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “Tarıma olan talep her geçen gün artıyor, bizim de çiftçilerimize en iyisini sunabilmemiz için çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor” dedi.

TALEP YOĞUN

Yalnızca Türkiye’de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını belirten Tosun “Şu anda 23 yurt dışı distribütörümüzden özellikle Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Avrupa traktör pazarı için ise çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin artmasıyla birlikte dünya çiftçilerinin de gücünü hissedeceği motor ve traktörlerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

TARIMIN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Covid-19 pandemisinden kaynaklanan evde kalma sürecinde yurt içinde yapılması gereken tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Tosun, şöyle devam etti: “Tarım sektöründe büyüme performansına baktığımızda yıllık bazda yüzde 4.6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Sektörel bazda sanayi sektörünün yüzde 16.5 daraldığı, hizmet sektörünün yüzde 25 küçüldüğü bir ortamda tarım sektöründe yüzde 4.6 oranında bir büyüme yakalanması tarım sektörünün ülkemizde Covid-19 pandemi sürecine rağmen nasıl hızlı ve yeterli aksiyon alabildiğinin göstergesi olmuştur. Bu sebeple yeni ve sürdürülebilir bir milli tarım politikası şarttır. Ana faaliyet alanlarından biri, tarım ve tarım ekipmanları olan TÜMOSAN’ın acil eylem planlarıyla bu dönemi en az hasarla atlatma çabası içerisinde olduğunu bundan önceki değerlendirmelerimizde çokça kez dile getirmiştik. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ve satış anlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz.”

ÖNCÜ FİRMA

Yıllık 75 bin adet motor ve 45 bin adet traktör üretim kapasitesine sahip olduklarını aktaran Tosun, “Kendi hatlarını geliştiren ve farklı çalışmalarla üretimimizin gelişmesine yardımcı olan bir kaizen ekibine sahibiz. Kaizen ekibimizin çalışmaları sonucunda çok sayıda insansız aracımız bize üretimde yardımcı oluyor. Bunların dışında yarı otomatik ve otomatik robotlarımızla gelişen teknolojiyi takip eden ve üretimine entegre eden öncü firmayız, teknolojiyi işimize hızlıca adapte ediyoruz. Üretimimizi günden güne geliştirerek verimlilik çalışmalarını başarıyla uygulayan bir firmayız” ifadelerini kullandı.

Odağında teknoloji bulunuyor

Tosun, teknolojiyi işlerine adapte etmeyle ilgili olarak “TÜMOSAN tarım sektöründeki teknolojik ve kullanıcı dostu ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra, askeri ve sivil amaçlı tüm platformlara ait, başta alt sistemler olmak üzere var olan ve kullanılabilecek en güncel teknolojik altyapıyla söz konusu ürünlerin yerlilik oranının artırılması ve ürünlerin etkin bir şekilde millileştirilmesi hedefiyle projeler geliştirmekte ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir. Özellikle çağın gerektirdiği teknolojik alt yapının mevcut ürün gamına yansıtılması konusunda hummalı çalışmalar yürütmektedir. Yeni nesil traktör geliştirme projelerimiz, konvansiyonel, hibrit ve elektrikli platformlar, yeni nesil motor ile transmisyon projelerimiz bu çalışmalarımıza örnek teşkil etmektedir” diye konuştu.

ÇİFTÇİMİZİN ARKASINDAYIZ

“Tekstilden gıdaya, ilaçtan kozmetiğe her alanda tarım vazgeçilmezdir. Çiftçilerimizin her birinin alın terinin hakkı bizim için çok kıymetlidir” diyen Tosun, “Milli ekonomimizin temel taşlarından biri de tarımdır. Ülkemiz toprakları bu konuda bize oldukça cömert davranmıştır. Bu sebeple üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan; tarlasında, bahçesinde ekip biçerek hem ailesine hem ülkemize üretimle destek veren, emekleriyle tarım sistemini ayakta tutan çiftçilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarıyla faaliyetlerine devam eden bir değer olan TÜMOSAN, daima çiftçilerimizin yanında olacak, yararına çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.