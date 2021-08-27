TÜMOSAN güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor

Albayrak Holding şirketlerinden TÜMOSAN’ın hasılatı 2021 Haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 136’lik artışla 606 milyon 309 bin 80 TL’ye yükseldi. Şirketin satış adedindeki artış da yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Üretim arttı

Üretim adedinde ise geçen yıla oranla yüzde 138’lik bir artış yaşandı. Şirketin brüt kâr marjı 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 19 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu. Genel Müdür Halim Tosun, “Pandeminin etkisine rağmen 2021’e güçlü bir başlangıç yapmıştık. Yılın ikinci yarısında da aynı ivmeyle devam ediyoruz” dedi. Tosun, şunları ifade etti: “Yeni ve sürdürülebilir bir milli tarım politikası amacıyla tüm gücümüzle teknolojiye yatırım yapmaya, üretip geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz acil eylem planlarımızın meyvelerini 2021’de toplamaya başladık. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ile satışanlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz. Her zaman hedeflerimizin üzerine koyarak büyümeye devam edeceğiz.”

Savunma sanayiinde iddialı

Savunma sanayiinde de iddialı olan TÜMOSAN, önemli bir adım daha attı. Şirket, HAVELSAN’la Mutabakat Muhtırası imzaladı. Muhtıraya göre HAVELSAN’ın DOOB/HARBİYE ile KASK sistemlerinin yanı sıra KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehlikelerini bertaraf etmeye dönük ürünleri, TÜMOSAN’a ait PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılacak.

Sektörde ilk ve tek

Yerli ve milli motoru olan traktörleri çiftçinin kullanımına sunan TÜMOSAN, çalışmalarına devam ediyor. Şirket ihracat başarılarına yenilerini eklemeyi planlıyor.

Talep yoğun

Hem Türkiye’de hem dünyada isimlerini gururla duyurduklarını belirten Genel Müdür Tosun “Şu anda 23 yurt dışı distribütörümüzden özellikle Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Avrupa traktör pazarı için ise çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin artmasıyla birlikte dünya çiftçilerinin de gücünü hissedeceği motor ve traktörlerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğiz” açıklamasında bulundu.