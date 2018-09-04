Tümer Metin'den dikkat çeken Galatasaray çıkışı!
Tümer Metin, son şampiyon Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Eski milli futbolcu, "Şampiyonlar Liginde gruptan çıkamazlar, ligde de şampiyon olamazlar" ifadelerini kullandı.04 Eylül 2018 Salı 22:41
Eski milli futbolcu ve Beinsports yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayacağını ve ligde de şampiyon olamayacağını ileri sürdü.
Metin, "Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Alanya maçından sonra da "Şampiyon olamaz" demiştik, tepki almıştı. Ama durum öyle. Şampiyonlar Ligi'nde de çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi grubu için ümitli değilim. Grubu 3. veya 4. bitirir" iddiasında bulundu.
Kaynak: Skorer
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