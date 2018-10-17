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'Tüm servetini kaybetti' denilmişti! Alper Potuk'tan açıklama var

Fenerbahçeli futbolcu Alper, hakkında çıkan "İnşaat işine yatırım yaptı battı" haberlerini yalanladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:52
'Tüm servetini kaybetti' denilmişti! Alper Potuk'tan açıklama var

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, tüm servetini kaybettiği yolundaki iddiayla ilgili olarak açıklama yaptı. Fanatik'e konuşan Potuk, "Bugün hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Haberi yapan kişiler hakkında hukuki işlemler yapılacaktır. Benim böyle bir yatırımım olmadı" ifadesini kullandı.

''KİMSE BENDEN GÜLMEMİ BEKLEMESİN''
Kendini futbola veremediği ile ilgili iddiayı da değerlendiren Alper Potuk "Takım olarak kötü durumdayız. Moralimiz bozuk. Kimse benden gülmemi beklemesin" şeklinde konuştu.

Bu arada Alper daha geniş bir açıklamayı kulübün resmi sitesinden de yapacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:52
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