Tüm dünyaya duyurdular: Suriye'de ilk kez test ettik

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Armata platformunda geliştirilen yeni Rus tankının Suriye’de test edildiğini duyurdu.

Devlet televizyonu Rossiya 1'de Nailya Askerzade'nin sunduğu programda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Armata platformunda geliştirilen yeni Rus tankının Suriye’de test edilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

'Suriye’ye tedarik edilecek nihai şekline yansıtmak için'

"Suriye’de yapılan testler öncelikle muharebe ortamında tüm nüansların dikkate alınması açısından önemli" diyen Manturov, özellikle Suriye’de bu türden testleri yapmalarını, "Suriye’ye tedarik edilecek nihai şeklinde tüm bu hususların yansıtılması için tüm nüansları dikkate aldık" diye izah etti.

Önce Rus ordusuna seri teslimat, sonra ihraç

Armata tankının dünyada benzerinin bulunmamasına, sürekli olarak ek test ve modernizasyon sürecinden geçmesine dikkat çeken Sanayi ve Ticaret Bakanı, Rusya’nın Armataları ihraç etmek üzere önsipariş aldığını, ancak Rus ordusuna seri teslimatlara başladıktan ve ihracat şeklinin ruhsatını aldıktan sonra yurtdışına göndereceğini belirtti.

Manturov, "Savunma Bakanlığı, imzalanan sözleşme çerçevesinde gelecek yıl seri teslimatlara başlanması için ek teknik çözümleri sipariş etti” dedi.

Armata tankının özellikleri

T-14 Armata, İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. Armata, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerinin saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Armata platformunda geliştirilen 132 adet T-14 ve T-15 tankın satışı ile ilgili kontrat imzalamıştı. Anlaşmanın önümüzdeki yılın sonuna kadar yerine getirilmesi bekleniyor, bu yılsonuna kadar ise tankın devlet testlerinin tamamlanması planlanıyor.