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Tüketiciler de denetimlerde etkin rol alıyor

Haksız fiyat artışlarını tespit etmeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Ticaret Bakanlığının geliştirdiği HFA Mobil uygulaması 56 bin kullanıcı tarafından cihazlarına indirilirken, uygulama üzerinden tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi- Fiyat artışlarının yoğunlaştığı 30 Ağustos'tan 23 Ocak'a kadar ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na 62 binden fazla başvuru yapıldı- Başvuruların yaklaşık yüzde 55'ini gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin bildirimler oluştururken, bu ürünleri yüzde 10 ile temizlik, yüzde 9 ile bebek ürünleri takip etti

29 Ocak 2019 Salı 11:13
Tüketiciler de denetimlerde etkin rol alıyor

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Haksız fiyat artışlarını tespit etmeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Ticaret Bakanlığının Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil uygulaması 56 bin kullanıcı tarafından cihazlarına indirilirken, uygulama üzerinden tüketiciler bugüne kadar 7 bin 348 başvuru yaptı.

Türkiye'nin geçen yılın ağustos ayında maruz kaldığı finansal saldırılar sonrasında döviz hareketliliklerini kullanarak aşırı kar amacıyla haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara hem kamu kuruluşlarınca hem de tüketiciler tarafından göz açtırılmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TOBB Ekonomi Şurası'nda dikkati çektiği kur ve enflasyondaki dalgalanmayla orantılı olmayan, akıl ve mantıkla izah edilemeyecek fiyat artışlarıyla mücadele sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, fiyat artışlarının yoğunlaştığı 30 Ağustos'tan 23 Ocak'a kadar Ticaret Bakanlığının ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na 62 bin 318 başvuru geldi.

Söz konusu tarihten itibaren başvuru sayıları takip eden günlerde azalmakla beraber 1 Ocak-20 Ocak arasında günlük ortalama 70 başvuru düzeyine inmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarının ardından tüketiciler yeniden harekete geçti, söz konusu günlük rakamlar ortalama 179'a çıktı.

Hükümetin takibi ve denetimler tüketicileri de bu konuda cesaretlendirirken, en büyük denetim mekanizması olan tüketici davranışları söz konusu fırsatçılar üzerindeki baskıyı artırıyor.

- Şikayetlerin yüzde 55'i gıda fiyatlarıyla ilgili

Öte yandan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce kasım ayında devreye alınan HFA Mobil uygulamasıyla da tüketiciler haksız fiyat artışına konu ürünün fotoğrafını çekerek sisteme yükleyebildiği gibi ürünle ilgili firmanın özelliklerini ve bu firmaya yönelik şikayetini ilgili birime daha kolay ve hızlı bildirebiliyor.

Daha önce bizzat il müdürlüklerine giderek alınabilen başvurular bu sistem üzerinden çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin her yerinden Ticaret Bakanlığına aktarılabiliyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mobil uygulama 23 Ocak itibarıyla yaklaşık 56 bin kullanıcı tarafından indirilirken, uygulama üzerinden tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi.

ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan oluşturulan HFA bildirimleri ile mobil uygulama üzerinden toplamda 14 bin 471 şikayet kaydedildi.

Başvuruların yaklaşık yüzde 55'ini gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin bildirimler oluştururken, bu ürünleri yüzde 10 ile temizlik, yüzde 9 ile bebek ürünleri takip etti.

Mobil uygulama üzerinden yapılan başvuruların illere göre dağılımı incelendiğinde en çok başvurunun 2 bin 423 ile İstanbul'dan, 885 ile Ankara'dan, 358 ile İzmir'den, 320 ile Bursa'dan, 265 ile Kocaeli'den geldiği tespit edildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:13
  1. Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil uygulaması
  2. Haksız fiyat artışları
  3. Ticaret Bakanlığı

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