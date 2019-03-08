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Tükenmez kalem lekesi nasıl temizlenir?

Tükenmez kalemi lekesi en inatçı lekelerden biridir. Bu sebeple kazara tükenmez lekesi oluşan kıyafetler için umutsuzlukla bakılır. Ancak tükenmez kalemi lekesi de uygun yöntem uygulandığında çıkabilir. Peki nasıl? Tükenmez kalemi lekesini çıkarmak için ne yapmak gerekir?

08 Mart 2019 Cuma 19:54
Tükenmez kalem lekesi nasıl temizlenir?

Tükenmez kalemi lekesi en inatçı lekelerden biridir. Bu sebeple kazara tükenmez lekesi oluşan kıyafetler için umutsuzlukla bakılır. Ancak tükenmez kalemi lekesi de uygun yöntem uygulandığında çıkabilir. Peki nasıl? Tükenmez kalemi lekesini çıkarmak için ne yapmak gerekir?

KOLTUKTAKİ LEKELERE ÇAMAŞIR DETERJANI

Koltuk lekesini çıkartmak için ise çamaşır deterjanını su ile karıştırıp temiz bir bez yardımıyla lekeyi silebilirsiniz. Lekeyi halıda da olduğu gibi dıştan içeriye doğru silmek en doğru harekettir. Bu da lekenin yayılmasına engel olacaktır. Deterjanlı su ile müdahaleyi tekrar ettikten sonra aynı ısıdaki suyla koltuğu durulayın.

AHŞAPTAKİ LEKELERE ASETON, TİNER

Ahşap mobilyalardan tükenmez kalem lekesini çıkartmanın en kolay yöntemi cif ile silmektir. Fakat bazı tükenmez kalem lekeleri için bu yöntem geçerli olmayabilir. Bu durumlarda ise aseton kullanmak ise yarayacaktır. Asetonun da işe yaramadığı durumlarda ise kesin çözüm olarak tiner kullanabilirsiniz.

CİLTTEKİ LEKELERE KOLONYA

Özellikle çocukların cildinde tükenmez kalem lekesine rastlanmak çok normal. Böyle bir durumda en uygun yöntem limon kolonyası ile lekeli bölgeyi temizlemek olacaktır.

PÜF NOKTASI

Tükenmez kalemden bulaşan leke henüz kurumadan, ıslak bir havluyla mürekkebin emdirilmesinde yarar var, böylelikle leke daha derine nüfuz etmez. Ayrıca kumaştaki lekelerde, lekeli bölgeyi kesinlikle sıcak suyla temas ettirmeyin.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:54
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