Tükenen PKK’dan 8 Mart ve Nevruz’da sokak çağrısı

Göksel Çağlav Ankara

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt içinde terör örgütü PKK ve şehir yapılanması KCK’ya karşı operasyonlar devam ederken Mehmetçik de Irak ve Suriye’nin kuzeyinde sınır ötesi operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu operasyonlarda ağır kayıplar veren terör örgütü çaresizliğini örtmek için metropollerdeki eylemlere umut bağladı.

Tükenmişlik sendromu

PKK Merkez Komite Üyesi Cemal Şerik örgütün medya organlarına yaptığı açıklamada örgüte yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek, artık çaresiz duruma düştüklerini dile getiriyor. Dağ kadrolarının başlarını saklandıkları deliklerden dışarıya çıkaramadığı terör örgütü PKK, bu durumu gizlemek için sözde liderleri aracılığı ile mesajlar vererek halkı metropollerde sokak eylemlerine yönlendirmeye çalışıyorlar.

Kitlesel eylem peşindeler

Eli kanlı katillerden Şerik, metropol çağrısı yaparken, “Bu sorumluluklar şehirlerde de sürdürülecek mücadeleyi gerektiriyor. Metropollerdeki mücadeleyi gerektiriyor. Ovalarda yükseltecek mücadeleyi gösteriyor, gerektiriyor. Yurt dışında geliştirilecek mücadeleyi gerektiriyor ve uluslararası alanda da devrimci, demokratik sosyalist güçlerin bu mücadelede kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesini gerektiriyor. Böylesi bir döneme, mücadele dönemine girmiş oluyoruz” sözleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 21 Mart Nevruz’u bahane ederek kitlesel sokak eylemleri yapılmasını istiyor.