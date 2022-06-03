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Ekonomi TÜİK’te yeni daire başkanlığı kuruldu
Ekonomi

TÜİK’te yeni daire başkanlığı kuruldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı kuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 19:05:00 -
TÜİK’te yeni daire başkanlığı kuruldu

Diğer bilişimle ilgili başkanlıkların görevlerinde de değişikliğe gidildi. Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı, TÜİK’in dağıtım politikasını belirlenip uygulanmasına imkân tanıyacak. Başkanlık, ayrıca veri veya bilgi, yayım taleplerini karşılamakla görevli olacak. Yayın standartlarını saptayıp uygulayacak. Ayrıca Yayın ve Dağıtım Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütecek, Resmi İstatistik Programı’nı hazırlayıp izleyecek. Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı, Ulusal Veri Yayınlama Takvimi’ni hazırlayıp yayınlamakla da yükümlü olacak.

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