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Ekonomi TÜİK Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı
Ekonomi

TÜİK Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:44:00 -
TÜİK Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı

TÜİK’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. 1978’de Yozgat’ta doğan Dosdoğru, 2004’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009’da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017’de de Başkan Yardımcılığına atandı.

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