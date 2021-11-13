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Kültür - Sanat TÜGVA'nın "Kültür Sanat Okulu" projesine bu yıl 70 genç katıldı
Kültür - Sanat

TÜGVA'nın "Kültür Sanat Okulu" projesine bu yıl 70 genç katıldı

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu projesine bu yıl 70 genç katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:18:00 -
TÜGVA'nın "Kültür Sanat Okulu" projesine bu yıl 70 genç katıldı

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından ikincisi düzenlenen Kültür Sanat Okulu projesinde bu alana ilgisi olan gençler, kültür sanat sahasının uzman isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Proje sayesinde edebiyattan müziğe, resimden mimariye kadar birçok alanda önemli isimlerden gençlere bilgi aktarımı gerçekleşiyor.

Bu yıl, tamamen ücretsiz olan projeye katılım için yapılan yoğun başvurular arasından 70 öğrenci programa katılmaya hak kazandı.

24 hoca ile 4 hafta sonu boyunca devam eden programda mimar Serkan Akın, Prof. Dr. Celaleddin Çelik, senaryo yazarı İhsan Kabil, yazar Gökdemir İhsan, şair ve yazar Ali Ural, hattat ve müzehhip Ali Rıza Özcan ile Dr. Savaş Şafak Barkçin gibi birçok önemli isim gençlerle buluştu.

Vakfın genel merkez binasında gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu'nun ilk dersini sanat tarihçisi İsmail Erdoğan ve Ömer Lekesiz verirken, Yusuf Kaplan da gençleri yalnız bırakmadı.

 
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