TÜGVA yaz okulu için kayitlar yoğun ilgiyle başladi

6 hafta boyunca ortaokullu öğrencileri çeşitli aktivitelerle buluşturacak proje için başvurular başladı.

Okulların kapanması ile birlikte tatil dönemine girecek olan öğrenciler; 03 Temmuz – 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında (Kurban Bayramı haftası sonrası) gerçekleşecek olan yaz okulunda hafta içi her gün 30'ar dakikalık 4 ders şeklinde aktivite yapacak.

Öğrenciler, Kuran-I Kerim (Elif Ba), temel dini bilgiler, hadis derslerinin yanı sıra fiziksel olarak da; futbol, basketbol, voleybol, dart, mangala, satranç, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle dolu dolu bir yaz okulu süreci yaşayacak.

İlkokul 4. sınıf mezunları, Ortaokul 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. Sınıf ve mezunlarının kayıt yaptırabileceği yaz okulu aktiviteleri Esenler genelinde 20 okulda gerçekleştirilecek.

Yaz okulu ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı "Bu yıl Esenler'de 4000'in üzerinde öğrencimizin başvurduğu TÜGVA Yaz Okulu için hazırlıklarımızı tamamladık. 6 hafta boyunca İnşallah gençlerimiz hem Kuran-I Kerim okumayı öğrenecek hem alemlere rahmet olarak Peygamber Efendimiz'I yakından tanıyacak hem de gönüllerince eğlenecekler. Hala kayıt yaptırmayan öğrenci ve velilerimiz için kayıtlarımız devam ediyor." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO