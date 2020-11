TÜGVA, İcathane projesi ile gençleri bilim ve teknolojiye teşvik ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ortaokul ve lise öğrencilerine bilimi sevdirmeyi hedefleyen İcathane projesinin yeni dönem açılışı gerçekleştirildi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun bir grup öğrenciyle TÜGVA Genel Merkezi'nden katılım sağladığı açılış etkinliğine; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda öğrenci çevrim içi olarak katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, İcathane'lerin Türkiye adına son derece heyecan verici ve yararlı bir proje olduğuna inandığını belirterek, "Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun içerisinde. Milli Teknoloji Hamlesi; Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerini yerli ve milli olarak geliştirmesinin; Türkiye ekonomisinin, refahının bu alanda yükseltilmesinin; bu zor coğrafyada ülkemizin tam bağımsızlığını koruyabilmesinin adı. Bu yolculuğun içerisinde İcathane'lerin önemli bir yer tuttuğuna inanıyorum." dedi.

İnsan kıymetini geliştirmeye dönük, gençlerin teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olmasına yönelik projelerin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna büyük bir güç kattığını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde Türkiye adeta destan yazıyor. Kendi helikopterlerini, insansız hava araçlarını, roket ve radar sistemlerini, pek çok savunma sanayii ürününü yerli ve milli olarak geliştiriyor ve üretiyor. Bu sayede hem toprakları içerisinde güvenliği sağlıyor hem de bölgede dost ve kardeş ülkelerin yanında yer almayı başarıyor. En son Azerbaycan Türklerinin elde ettiği zaferle hepimiz büyük bir gurur duyduk. İnşallah bu coğrafyada acıların dinmesi için Türkiye, milli savuna sanayiindeki başarılarını daha da ileri bir noktaya taşımaya gayret ediyor olacak.

Bugünün dünyasında konu sadece savunma sanayiinden ibaret değil. Kullanılan cep telefonlarında pek çok uygulama ve yazılım var. Bunlar yüzlerce milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Bütün bu uygulamalar, bugünün en değerli unsurlarından kabul edilen hepimizin verilerine sahip bulunuyor. Savunma sanayiindeki başarımızı mutlaka teknolojinin bütün alanlarına yaygınlaştırmamız gerekli. Türkiye, bu alanda da önemli adımlar atıyor. Yüzbinlerce yeni yazılım geliştiricisini hep birlikte yetiştireceğiz. Bu toplantıda bizimle birlikte olan genç kardeşlerimizin de burada önemli roller üstleneceğine inanıyorum."





- "İnsan-makine etkileşimi konusunda deneyim sahibi gençlere ihtiyacımız var"





Kacır, Türkiye'nin kendi yerli otomobilini yaptığına dikkati çekerek, "Elektrikli otomobiller yaygınlaşıyor. Peşinden sürücüsüz, otonom otomobiller yaygınlaşacak. Otomobillerimiz diğer kullandığımız eşyalarla haberleşir hale gelecek. Dolayısıyla bu dönüşüm bize bu alanda yepyeni işler yapma fırsatı sunuyor." diye konuştu.

Öte yandan, pandemiyle mücadelede aşı ve ilaç konusunda dünya çapında bir çaba olduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de de büyük bir çaba var. Türkiye'de 18 farklı aşı ilaç projesini halihazırda TÜBİTAK olarak destekliyoruz. Bilim insanlarımız aşıyı, ilacı geliştirmek için gayret ediyor. Yüzlerce üniversite öğrencimiz de TÜBİTAK bursiyeri olarak bu projelerde yer alıyorlar. Türkiye, tarımdan enerjiye, finans teknolojilerine kadar tüm alanlarda bir millileştirme atılımının içerisinde. Genç kardeşlerimizin bir an evvel; İcathane'lerde, DENEYAP'larda, TEKNOFEST yarışmalarında, TÜBİTAK proje yarışmalarında, bu alandaki tüm uygulamalarda kendilerini yetiştirmelerini ve bu yarışta yerlerini almalarını ümit ediyorum.

Dünya büyük bir dijital devrimin içerisinde. Yepyeni yetkinliklerin ortaya çıktığı bir dönem olacak. Yenilikçi, analitik, çözüm odaklı düşünen, insan-makine etkileşimi konusunda deneyim sahibi, takım çalışması konusunda tecrübesi olan gençlere ihtiyacımız var. İcathane'lerimiz bu gençlerimizin yetişmesine önemli katkılar sunuyor olacak."





- "Öğrencileri teknolojiyi geliştiren konuma taşımayı hedefliyoruz"





TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise proje kapsamında, 120 ortaokul ve lise öğrencisine bilimi sevdirmek ve onları teknolojiyi kullanan konumdan, teknolojiyi geliştiren konuma taşımayı hedeflediklerine işaret ederek, "120 ortaokul ve lise öğrencisine 36 hafta boyunca ücretsiz olarak, Kodlama, Robotik, Endüstriyel Tasarım, Mobil Uygulama Geliştirme, Bilgisayar Programı Yazma, 3 Boyutlu Tasarım ve Üretim, Elektronik Devre Tasarlama ve Robotik Sistem Tasarlama alanlarında eğitim veriyoruz. Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki yıl ulusal ve uluslararası robot yarışmalarına katılım hakkının yanında sertifika almaya da hak kazanıyorlar. Bu zamana kadar alanlarında uzman 32 eğitmen ile toplam 992 öğrenciye, 2980 saat eğitim verildi." dedi.

Toplamda aktif 14 tane İcathane bulunduğunu belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"İcathane'ler; İstanbul EyüpSultan, İstanbul Zeytinburnu, Yalova, Elazığ, Tokat, Adıyaman, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ofislerimizde yer alıyor. 2020 yılı sonunda toplamda 27 farklı ilde İcathane'lerimiz ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gençler bu maceranın içerisinde yer almak istiyor. Her gencin bambaşka yetenekleri ve hayalleri var. Biz gençleri gördükçe, başarılarına şahit oldukça inanılmaz bir gurur yaşıyoruz.

Kardeşlerim, drone, model uydu, sabit kanatlı insansız hava aracı tasarlamanın yanı sıra siber güvenlik yazılımı da geliştiriyorlar. Fikirlerini ilk duyduğumuz zaman bile çok heyecanlanmıştık. Bugün ortaya çıkan çalışmalardan dolayı ise her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz sadece imkanlarımızı sunduk, desteklerimizi verdik. Başarı ve yetenek tamamen onlara ait. Yol gösterici birileri oldukça başarmak her zaman daha kolay olur. Her geçen gün biraz daha fazlasını ekleyerek yollarına devam ediyorlar."





- Endüstriyel tasarımdan robotiğe çeşitli eğitimler veriliyor





Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de İcathane projesinde bulunmaktan Ziraat Katılım olarak çok mutlu olduklarını belirterek, "150-200 yıldır toplum olarak çeşitli siyasi çekişmelerin içerisinde çok enerjimizi, zamanımızı kaybettik. Bu nedenle, gençlerin hızlı bir şekilde ilimde, sanatta ve medeniyet yarışında ülkemizi öne çıkartacak hamlelere, çalışmalara millet olarak çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bilimsel, ilmi çalışmalar noktasında çok vakit kaybedildiğine işaret eden Özdemir, "Özellikle son yıllarda yaşamış olduğumuz bilimsel ve teknoloji alanındaki gelişmeler bizi ümitlendiriyor. Bu millet geçmişte, Birunileri, İbni Sinaları, El Cezerileri yetiştirmiş bir millet. İnanıyoruz ve güveniyoruz ki yine çok büyük ilim adamlarını aramızdan çıkartacağız. Gençler, gelecekte milletimizin medeniyet yarışında öne çıkmasına vesile olacak." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen İcathane Sınavı'nda dereceye giren öğrenciler açıklandı. İstanbul'da dereceye giren; Aybüke Akyol, Selman Kuloğlu ve Şeyda Naciye Eren'e ödülleri TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından verildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin (5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11. sınıflar) yararlanabildiği, tamamen ücretsiz olan İcathane projesi, 36 hafta boyunca devam eden eğitimlerden oluşuyor. Her öğrenci bu 36 haftalık süreçte; Kodlama, Endüstriyel Tasarım, Robotik atölyelerine sırasıyla katılıp, eğitim sonunda öğrenciler temel seviyede; mobil uygulama geliştirme, bilgisayar programı yazma, 3 boyutlu tasarım ve üretim, elektronik devre tasarlama ve robotik sistem tasarlama yetenekleri kazanıyor. Bir senelik eğitimini tamamlayan öğrenciler bir sonraki sene proje ve robot yarışmalarına katılacak şekilde İcathane'de çalışmalarına devam edip sertifika almaya hak kazanıyor.

Yurt içi ve yurt dışından katılan yaklaşık 500 farklı öğrenci ile model uçak, sanal gerçeklik, 3d yazıcılar, elektronik, robotik alanlarında atölye çalışması yapan İcathane; faaliyete başladığı günden beri TEKNOFEST'te sibernetik, mekanik, elektronik, Cezeri Makineleri, Da Vinci Mekanizmaları üzerine 100 binden fazla katılımcıya bu alanlarda eğitimler ve "workshoplar" düzenleyerek teknoloji-bilim tarihi farkındalığı oluşturuyor.