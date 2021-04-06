Tuğçe Kazaz'ın "darbe" ifadeleri sosyal medyayı salladı! "Size bakan da Atatürk..."

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İslamiyet'e yeniden dönüşü sonrası çirkin saldırılara maruz kalan eski manken Tuğçe Kazaz, fikrini beyan ettiği sosyal medyada malum kesimi dumura uğratan bir paylaşımda daha bulundu.

104 amiral eskisinin darbe bildirisine tepki gösteren Kazaz, darbecilerin hepsinin M. Kemal'in arkasına sığındığını belirterek şu ifadelerde bulundu:

Her darbe yapan veya teşebbüs eden neden Atatürk'ün ardına sığınıyor? Hem Atatürk bu milletin bağımsızlığı için savaştı diyorsunuz hem de Atatürk'ün ismiyle bu millete darbe yapıyorsunuz. Size bakan da Atatürk Kurtuluş Mücadelesi’ni Osmanlı’ya darbe yapmak için verdi sanacak.

Tuğçe Kazaz, bu sözleri nedeniyle Twitter'da Türkiye gündeminde yerini aldı.

Darbecilere böyle tepki göstermişti

Darbe bildirisinin ardından tepkilerini dile getiren Kazaz, şu ifadelerde bulunmuştu:

103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiri ne bu milletin bekasına yönelik tek bir satır içermekte ne de demokrasi kültürüyle bağdaşmaktadır. Mevcut siyasi ve askeri iklimde böyle bir bildiriye imza atanların amiralliği de vatanseverlikleri kadar tartışmalıdır.

Bugün Boğaz'dan geçen bir gemide "yanlışlıkla" bir nükleer patlama dahi gerçekleşse Türkiye'nin diplomatik yoldan uygulayabileceği bir yaptırım hakkı yok. Montrö Sözleşmesi görünürde Türkiye lehine çalışan, gerçekte ise kurulmuş saatli bir bombadır.

Kısacası devlet bu 103 emekli amirale; siz kimsiniz de milletin iradesine ipotek koymaya kalkışıyorsunuz?! demeli ve emekliliği Silivri'de geçirmeleri için imkan yaratmalıdır. Hiç kimse bu milletin iradesinin üstünde değildir ve bu belletilmelidir.