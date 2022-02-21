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Gündem TÜBİTAK Başkanlığına atama
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TÜBİTAK Başkanlığına atama

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Mandal, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 01:49:00 -
TÜBİTAK Başkanlığına atama

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK), Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hasan Mandal Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Buna göre Prof. Dr. Hasan Mandal, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanırken; Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

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