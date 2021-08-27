TÜ akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,

- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı, - Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte 27.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında CD ile teslim edilmesi tercih edilir.

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