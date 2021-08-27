TÜ akademik personel alıyor
Toros Üniversitesi ilanla duyurduğu bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak 15 profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,
- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı, - Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte 27.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.
Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında CD ile teslim edilmesi tercih edilir.
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