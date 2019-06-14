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TSYD’den İHA’ya ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen, ‘Ekrem Acarçelik Spor Başarı Ödülleri’nde dereceye giren spor gazetecileri ile TSYD Adana Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenen özel ödüller açıklandı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:36
TSYD’den İHA’ya ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen, ‘Ekrem Acarçelik Spor Başarı Ödülleri’nde dereceye giren spor gazetecileri ile TSYD Adana Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenen özel ödüller açıklandı.


TSYD Adana Şubesi’nde düzenlenen ‘Basın Ödülleri Yarışması’na ulusal ve yerel basından birçok başvuru oldu. Melih Torunlar, Cihan Çınarlı, Tevfik Dinçkalmış, Serkan Şenyürek ile Murat Özkardeş’ten oluşan jüri onlarca eser arasından ödüle değer görülen yapıtları belirledi.


Yine Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Yönetim Kurulu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Adana sporunun tanıtımına elde ettikleri başarılarla isimlerini altın harflerle yazdıran isimlere de özel ödül verilmesini kararlaştırdı.


TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, “Bu yıldan geçerli olmak üzere spor başarı ödüllerine merhum olan ağabeylerimizin isimlerinin de yaşatılması adına onların isimlerini verme kararı aldık. Bu yıl ki ödüllerimizi ilk başkanımız merhum Ekrem Acarçelik adına sahiplerine sunacağız. Gelecek yıllarda da merhum üyelerimizin ölüm yıldönümlerine isimleri verilecek” dedi.


Ödül töreni 19 Haziran Çarşamba akşamı TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek. Jüri ve TSYD Adana Şube Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında basın ve sporda başarı ödüllerine değer bulunan isimler şöyle:


Basın ödülleri


Haber dalı: Soner Kan (Akşam Gazetesi)


Hüseyin Sungur (Günaydın Gazetesi)


Fotoğraf dalı: Süleyman Cenk İdaye (İHA), Can Çelik (DHA), Soner Kan (Metropol)


Röportaj: Sabit Özkeser (Çukurova Press)


Serbest köşe yazısı: Adnan Ercan (Çukurova Press), Kenan Kutay (Adana Gündem)


Sayfa düzeni: Şahin Çoban (Metropol), Emre Ekici (İlkhaber), Filiz Elmas (Sabah), Kadir Adıyaman (Hürriyet)


TV haber dalı: Halil İbrahim Uğur (A Haber)


TV program dalı: Oğuzhan Delen (Kanal A)


İnternet köşe: Zafer Şahin



Sporda başarı ödülleri


ÇEAŞ Anadolu Lisesi Kürek Takımı (Türkiye Şampiyonu)


Selin Naz Özcan (Özel gereksinimli sporcu-Türkiye Yüzme Şampiyonu)


Fatih Çelik (Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü Sporcusu-Tekvando Milli Sporcusu)


Behçet Turan (Tekvando-Görme Engelli Sporcu-3 kez Milli)


İrfan Can Eğribayat (Adanaspor-Ümit Milli Takım Kalecisi)


Mehmet Durak (Demirspor U14 Milli Takım Kalecisi)


Sudenaz Buyruk (Judo-Balkan Şampiyonu)


Emine İkra Candan (Judo-Balkan Şampiyonu)


Kumsal Dinibütün (Özel gereksinimli sporcu-Yüzme-800 m Türkiye Şampiyonu)


Seyhan Belediyesi Hentbol Takımı (Türkiye Şampiyonu-Süper Lig’e yükseldi)

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:36
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