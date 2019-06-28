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TSK’yı 6. kez hedef aldı! Esed rejimi İdlib’de ateşle oynuyor

Esed rejimi, İdlib bölgesinde huzur ve güveni sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözlem noktalarına saldırmaya devam ediyor. Dün de TSK’nın 10 numaralı gözlem noktasına askeri konvoyun çıkışı sırasında rejim güçlerinin hakim olduğu bölgeden yapılan havan ve top atışlarıyla 6’ıncı kez Mehmetçiği hedef aldı. Saldırıda 1 asker şehit oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 10:05
TSK’yı 6. kez hedef aldı! Esed rejimi İdlib’de ateşle oynuyor

Katil Esed’e bağlı Suriye rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Şir Mağar bölgesinden, ateşkese uymayarak sivilleri ve bölgede huzuru sağlamaya çalışan Mehmetçiği vurmaya devam ediyor. Dün İdlib’deki gözlem noktasına yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Türkiye-Rusya arabuluculuğunda 12 Haziran’da başlayan ateşkese Katil Esed’e bağlı Rejim güçleri uymayarak bir taraftan kendi halkını katletmeye devam ediyor, diğer taraftan da bölgede güvenliği sağlamaya çalışan Mehmetçiğe saldırıyor.

İkinci kez hedef aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 No'lu ateşkes gözlem noktası, Esad’a bağlı rejim güçleri tarafından dün sabah saatlerinde iki kez üst üste hedef alınarak saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı belirtilirken, patlamalar sonucu çıkan yangının ise söndürüldüğü öğrenildi. Gözlem noktasında görev yapan Mehmetçik, saldırının düzenlendiği bölgeye anında misliyle karşılık vererek, uzun namlulu top ve obüs atışlarıyla vurdu.

TSK, bölgeye zırhlı araç, personel taşıyıcı, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinden oluşan takviye güç göndermişti. Saldırının yapıldığı sırada bir konvoyun bu yardımları dağıtmak için üsten çıkış yaptığı öğrenildi. Rejim tarafından kasıtlı olduğu düşünülen saldırıların 6’ncısı dün yapılırken, daha önce de 5 kez belirli aralıklarla Mehmetçik hedef alınmıştı. Bölgede güvenliği sağlayan birliklere yönelik ilk saldırıyı 29 Nisan'da gerçekleştiren rejim güçleri, 4, 12, 31 Mayıs ve 8 Haziran'da da diğer hain saldırıları gerçekleştirmişti.

Saldırı kameralara yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir” denildi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre saldırı sırasında bir sivil, elindeki telefon ile saldırı anını kaydetti. Saldırıya ilişkin görüntüler, daha sonra sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:05
  1. Ankara
  2. Katil Esed
  3. Suriye rejim güçleri
  4. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  5. Türkiye
  6. Rusya
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  8. zırhlı araç
  9. personel taşıyıcı
  10. ağır silah
  11. mühimmat
  12. Milli Savunma Bakanlığı

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