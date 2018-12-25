TSK'ya teslim edildi! Kendini imha edebiliyor

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinde geliştirilen ürünlerin teslimatları da devam ediyor.

40 adet Kargu teslim edildi

Bu bağlamda geliştirilen kamikaze İHA Kargulardan 40 adeti TSK'ya teslim edildi. Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı öncesinde bu İHA'lar meskun mahal operasyonlarındaki etkisiyle dikkat çekiyor.

Düşmanın eline geçmemek için kendini imha ediyor

KARGU, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Ayrıca, KARGU'ya eklenmesi planlanan zırh delici mühimmatın yerli olarak geliştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

KARGU, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen KARGU, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.