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TSK'dan hava harekatı! F-16'lar Kandil'i vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:06
TSK'dan hava harekatı! F-16'lar Kandil'i vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarı operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

Sığınakları imha edildi

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:06
  1. Pençe Harekatı
  2. kandil

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