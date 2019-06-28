TSK'dan hava harekatı! F-16'lar Kandil'i vurdu Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarı operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Sığınakları imha edildi Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

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