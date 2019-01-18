TSK'da operasyon! 72 gözaltı kararı verildi
İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 72 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.18 Ocak 2019 Cuma 10:05
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
Operasyon devam ediyor.
YORUM YAZ