TSK'da komuta kadroları yenilendi

Genelkurmay İkinci Başkanlığı, İkinci Ordu Komutanlığı, Üçüncü Ordu Komutanlığı, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri kurmay Başkanlığı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kritik posizyondaki komutanlıklara yeni isimler getirildi.

Yüksek Askeri Şura'daki terfi kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki önemli pozisyonlara yönelik general - amiral atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yapıldı. Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na Orgeneral İrfan Özsert getirildi. İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Üçüncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı oldu. Orgeneral rütbesine terfi eden Ege Ordusu Komutanı Kemal Yeni'nin görev yeri aynı kaldı. Korgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na getirildi. Havacı Orgeneral İsmail Güneykaya ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak atandı.

Proje yönetimi başkanlığına atandı

Bu yıl tuğamiralliğe terfi eden ilk kadın subay olan Gökçen Fırat ise İngiltere'deki MC Northwood Deniz Harekat Daire Başkanlığı görevinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı görevine atandı.