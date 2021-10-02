TSK ve MİT'ten ortak operasyon
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde 3 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.