TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 Subay, astsubay ve uzman çavuş tayin tarihleri:

Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinde tayin hezeyanı sürüyor. Görev yerlerini öğrenmek isteyen binlerce subay, astsubay ve çavuş TSK’nın açıklayacağı tayin yerlerini merak ediyor.

TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak?

TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor. Geçtiğimiz senelerde tayin sonuçları Haziran ayında açıklanmıştı. TSK tayin yerlerinin 11 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Jandarma tayin atama tarihleri

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.

2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1’inci, 2’inci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi. Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi” denildi.