Trump'tan tarihi karar: Dünyadaki tek ülke biziz, bunu kaldıracağım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükumetinin ABD vatandaşı olmayan ve yasa dışı olarak ABD'ye göç eden insanların doğan çocuklarına vatandaşlık hakkına son vermek istediğini açıkladı. Doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkı veren yasayı kaldıracak bir kararname imzalayacağını belirten Trump, "İnsanlar buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla ABD vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve bunu kaldıracağım" şeklinde konuştu.

ABD anayasasının ilgili 14. maddesi: "Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş veya ABD uyruğuna geçmiş ve ABD hukukuna tabi olan herkes, Birleşik Devletlerin ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır" şeklinde yer alıyor.

Afrika'dan gelenler için düzenleme yapılmıştı

1861 yılında ABD'deki İç Savaş'tan sonra Afrika'dan getirilen siyah Amerikalıların tam vatandaşlık haklarına sahip olmaları için anayasada yapılan yeni düzenleme ile, "ABD'de ikametgah eden tüm insanlara" vatandaşlık hakkı verilmişti. O zamandan beri, ebeveynleri Amerikan vatandaşı olsun ya da ABD'de yasal olarak yaşayan olsun olmasın, ABD'de doğan çoğu kişiye vatandaşlık hakkı verilmektedir.

Başkan Donald Trump, yaklaşık bir yıl önce benzeri bir açıklama yaparak herkesi şaşırtmıştı.