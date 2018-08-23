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Trump'tan pornocu kadınlara 'sus payı' skandalı! "Ödediğim para yasal"

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte gayrimeşru ilişki yaşadığı iki pornocu kadına, seçim kampanyası sırasında konuşmamaları için yapılan ödemelerin seçim kampanyası yasalarına aykırı olmadığını savundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:51
Trump'tan pornocu kadınlara 'sus payı' skandalı! "Ödediğim para yasal"

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen iki pornocu kadına, 2016'daki seçim kampanyası sırasında konuşmamaları için yapılan ödemelerin seçim kampanyası yasalarına aykırı olmadığını savundu.

AVUKAT "YASALARI DELDİK" DEMİŞTİ

Fox televizyonuna konuşan Trump, ödemeleri kendi cebinden yaptığını, kampanya parasının kullanılmadığını söyledi. Ödemeler, Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen tarafından yapılmıştı.

Cohen, Trump'ın gayrimeşru ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.

Trump ise geçmişte ödemeler hakkında bir bilgisi olmadığını iddia etmişti. Trump ayrıca Cohen'i daha az ceza almak için "hikayeler uydurmakla" suçladı.

Trump tam olarak ne dedi? Fox televizyonunun yaptığı Trump röportajının tamamı bugün yayınlanacak ancak röportajdan kısa bölümler basın ile paylaşıldı.

Trump iki kadına yapılan ödemeler hakkında "Ödemeler benden geldi, kampanyadan değil. Bunun hakkında tweet de attım" dedi.

BİLDİRİLME ZORUNLULUĞU VAR

Trump ayrıca ödemeler hakkında geç bilgi sahibi olduğunu da ekledi.

Eski avukatı Cohen ise ifadesinde, ödeme yapması konusunda talimatı Trump'tan aldığını söylemişti. Cohen, Trump ile söz konusu ödemeleri konuştuğu ve seçim öncesinde kaydedilmiş olan ses kayıtlarıı Temmuz ayında yayınlamıştı. Peki ödemeler yasa dışı mı? 10 yıldan uzun süre Trump'ın avukatlığını yapmış olan Cohen, porno oyuncularına ödeme yaptığını itiraf etmişti.

Ödemeler kadınların seçim kampanyası sırasında konuşmalarını engellemek için yapılmıştı. Sus payı olarak verilen paralar seçim kampanyası sırasında Federal Seçim Komisyonu'na bildirilmemişti. ABD seçim yasalarına göre, oy tercihini etkileme amacıyla yapılan tüm harcamalar seçim komisyonuna bildirilmek zorunda.

Ödemelerin yasa ihali olup olmadığını ise, paranın Trump'ın kişisel itibarını korumak için mi yoksa seçim kampanyası sırasında imajının zedelenmesini engellemek için mi verildiği sorusunun cevabı belirleyecek.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:51
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