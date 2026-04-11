Trump'tan Macaristan'a ekonomik destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan’daki seçim süreci yaklaşırken Başbakan Viktor Orban’a verdiği desteği yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trump, Orban’ın liderliğine duyduğu güveni açık biçimde vurguladı.

Bu çıkış, Macaristan’daki seçim atmosferinde dış destek mesajlarının daha görünür hale geldiğini gösterirken, Washington’dan gelen siyasi tonun da giderek sertleştiğine işaret etti.

Trump, sosyal medya hesabından, 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'a desteğini yineleyen bir paylaşım daha yaptı.

ABD Başkanı Trump, yönetiminin, Orban ve Macar halkının ihtiyaç duyması halinde, Macaristan ekonomisini güçlendirmek için ABD'nin tüm ekonomik gücünü kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, "Orban'ın devam eden liderliğinin oluşturacağı gelecekteki refaha yatırım yapmak için heyecanlı olduklarını" kaydetti.

Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Orban'a destek veren Trump, seçmenlere Orban'ı yeniden seçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de 7 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen mitingde Macaristan halkını Orban'ı desteklemeye çağırmıştı.