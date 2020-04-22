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Dünya

Trump'tan ''Kim Jong-un'' iddialarına ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'durumunun kritik' olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin konuştu. Trump "Ortada haberlerin söylediği gibi bir durum varsa, bu çok ciddi bir durum" dedi.

2020-04-22 12:25:00 -
Trump'tan ''Kim Jong-un'' iddialarına ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlık durumunun kötü olduğu iddialarına yanıt verdi.

Beyaz Saray'da düzenenen basın toplantısında Trump, "İyi olmasını diliyorum" diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "Ortada haberlerin söylediği gibi bir durum varsa, bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.

CNN kanalı Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve durumunun 'ciddi' olduğunu iddia etmiş, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiğini ve 'ciddi bir tehlike altında olduğunu' öne sürmüştü.

Güney Kore ise, 'Kuzey Kore'de özel bir hareket tespit edilmediğini' söyleyerek Kim'in sağlığı üzerindeki korkuları azaltmıştı.

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