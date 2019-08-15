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Trump'tan çirkin çağrı: O ikisini ülkenize sokmayın

ABD Başkanı Donald Trump, müttefiki İsrail'e çağrı yaparak, "Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'i ülkenize almayın" dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:41
Trump'tan çirkin çağrı: O ikisini ülkenize sokmayın

ABD Başkanı Donald Trump, görülmemiş bir icraata daha imza attı. Daha önce Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekillerine 'Geldiğiniz yere geri dönün' diyen Trump, bu kez aynı gruptan Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesini talep etti.

Kendisinin en sıkı muahlifleri olan Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekilleri bir kez daha hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Filistin davasını ve İsrail'i boykot hareketini destekleyen Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesi çağrısı yapan bir tweet attı.

Çirkin sözler

Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail ve Yahudi halkından nefret ettiğini iddia eden Trump, şöyle yazdı:

"İsrail, vekiller Omar ve Tlaib'in ziyaretine izin verirse büyük zayıflık gösterir. Onlar İsrail ve Yahudi halkından nefret ediyor, üstelik görüşlerini değiştirmek için yapılabilecek ya da söylenebilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan eyaletleri onların yeniden seçilmesi konusunda zorlanacak. Onlar yüz karası!"

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:41
  1. ABD
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