Trump’ın yaptırımları ABD’ye zarar veriyor

ABD’de düzenlenen “ABD-Türkiye İlişkilerinde Sorunlar ve Fırsatlar” başlıklı panelde konuşan ABD Ticaret Odası Orta Doğu ve Türkiye’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türkiye’de Amerikan sermayesiyle kurulan yaklaşık bin 800 şirket olduğuna dikkati çekti. Trump tarafından empoze edilen ekonomik yaptırımları da yorumlayan Choksy, bu tip ekonomik yaptırımların uzun vadede ülkelerin kendi ekonomik çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.