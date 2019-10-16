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Trump'ın yaptırım kararı aldığı Bakan Soylu'dan adrese teslim cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini de hedef alan yaptırım kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:07
Trump'ın yaptırım kararı aldığı Bakan Soylu'dan adrese teslim cevap!

Küresel eşkıya ABD; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesine alındığını açıklamış, ABD yönetimi Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını da yaptırım listesine eklemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"Değişim yok, arz ederim"

Casus Brunson krizi sırasında da ABD'deki mal varlığına el konulması kararı verilen Süleyman Soylu, "Amerika'da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız. Alacağız!" demişti. Yeni kararla ilgiliyse Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:07
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Süleyman Soylu
  4. yaptırım kararı

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  • antonyoantonyo11 dk önce
    Mal mı?asdkşjlgasdşkgj
  • VeliVeli13 dk önce
    Boş konuşma , kriz büyürse tabii size birşey olmaz , maaş çuvalla , hayat bedava.

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