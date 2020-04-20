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Dünya

Trump'ın tehditlerine Çin'den cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgınından sorumlu tuttuğu Çin yönetiminden konuya ilişkin açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

2020-04-20 16:05:00 -
Trump'ın tehditlerine Çin'den cevap geldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, salgınla ilgili Pekin yönetimini eleştiren ABD'ye mesajı göndererek "ABD, Çin'in değil koronavirüsün (Covid-19) düşman olduğunu anlaması gerekiyor. ABD'nin suçlamalarını kabul etmiyoruz" dedi.

Trump'tan Çin'e tehdit

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçları olmalıdır değerlendirmesinde bulunmuştu. Virüsün çıkış ve yayılım nedeni ile ilgili soruşturmalarını sürdürdüklerini belirten ABD Başkanı, aynı şekilde Çin'in de bir soruşturma yürüttüğünü ve bunun sonuçlarını görmeyi dilediğini belirtti.

Trump yönetimi daha önce, koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde, bir laboratuvarda yarasalar üzerinde yapılan araştırmalarda kaza sonucu yayıldığına ilişkin iddiaları göz ardı etmediklerini açıklamıştı.

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Yorumlar

serdar

bu ihale de bize kalır
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it döver

bazısı mikropluk yapınca suçuda böyle üzerine alıyor
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