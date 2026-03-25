  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Trump’ın "Müzakere" İddiasına Tahran’dan Sert Cevap: "Diplomatik Bir Tuzak!"
Gündem

Trump’ın "Müzakere" İddiasına Tahran’dan Sert Cevap: "Diplomatik Bir Tuzak!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump'ın "Müzakere" İddiasına Tahran'dan Sert Cevap: "Diplomatik Bir Tuzak!"

ABD Başkanı Trump’ın “Tahran ile müzakereler başladı” yönündeki iddiaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İran kanadından bu iddialara yalanlama ve "psikolojik harp" uyarısı geldi. İranlı yetkililer, ortada doğrudan bir masa olmadığını, yaşananların yalnızca aracı ülkeler üzerinden yürütülen kısıtlı bir telefon trafiğinden ibaret olduğunu vurguladı.

Odatv’ye konuşan İranlı kaynaklar, Trump’ın bu açıklamalarla İran yönetimi içerisinde bir ikilik çıkarmayı ve halkın liderlere olan güvenini sarsmayı hedeflediğini belirtti. Özellikle Meclis Başkanı Galibaf üzerinden yürütülen iddiaların, hükümet ile Meclis arasını açmaya yönelik bir taktik olduğu ifade edildi. Tahran yönetimi; Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanlığı ve Devrim Muhafızları düzeyinde ABD ile herhangi bir doğrudan temasın kurulmadığını kesin bir dille ilan etti.

"Müzakere Değil, Telefon Trafiği"

Tahran’dan gelen bilgilere göre, Trump’ın "müzakere" olarak lanse ettiği durum; Türkiye, Rusya, Pakistan ve Umman gibi arabulucu roller üstlenen ülkelerin dışişleri bakanları arasında yürütülen diplomatik temaslardan ibaret. İranlı yetkililer, gerçek bir müzakereden bahsedebilmek için belirli bir çerçeve, usul ve tertibatın olması gerektiğini, ancak mevcut durumda bunlardan hiçbirinin bulunmadığını altını çizerek belirtti.

Sahada Yeni Dönem: Savunma Sistemleri Darbe Aldı

İran Devrim Muhafızları’nın son dönemde İsrail’e yönelik yoğunlaşan operasyonları da gündemdeki yerini koruyor. İranlı yetkilinin aktardığı bilgilere göre, operasyonların ilk safhasında ABD ve İsrail’in bölgedeki savunma sistemleri hedef alınarak işlevsiz hale getirildi.

Yetkili, sahadaki durumu şu sözlerle özetledi:

"Savunma sistemleri ağır darbeler aldığı için artık füzeleri engelleyemiyorlar. Çaresiz kalan İsrail, stratejik merkezleri vurulduğunda haber sansürü uygularken, şimdi 'siviller hedef alınıyor' yaygarasıyla Avrupa ve NATO ülkelerini etkilemeye çalışıyor."

Önemli Atama: Muhammet Bakır Zülkadir Görevde

Öte yandan Tahran’da kritik bir görevlendirme de basına yansıdı. Suikasta uğrayan Ali Laricani’nin yerine Muhammet Bakır Zülkadir’in atandığı resmen ilan edildi. Bu hamle, İran’ın iç ve dış siyasetindeki kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: OdaTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23