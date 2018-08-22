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Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

Bayram dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli aşiretlerin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınayarak bundan sonra ülkelerinde yapacakları her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirası kullanacaklarını söyledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:56
Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

Kurban Bayramı nedeniyle Reyhanlı'ya gelen Suriyeli 10 aşiret lideri, toplantı düzenledi. Toplantı sonrası açıklama yapan 'Assasni' aşireti lideri Emin Al Assani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını söyledi. Assani, "Türkiye'nin yanındayız, ABD'nin uygulamasını kınıyoruz. Biz Suriyeli aşiret liderleri olarak aldığımız kararla, Suriye'de yapılacak her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirası'nı kullanacağız. Tüm aşiret liderleri olarak aldığımız kararı kendi mensuplarımıza ileterek vakit geçirmeden uygulamaya da koyacağız" dedi.


 

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:56
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YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp45 dk önce
    Ve böylece aşiretler ekonomimizi kurtaracaklar ama kalsın artık o kadarda düşmedik.
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