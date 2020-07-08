Trump'ın azil soruşturmasında şahitlik yapan Vindman "baskılar sonucu" emekliliğe ayrılıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasında şahitlik yapan eski üst düzey Ulusal Güvenlik Yetkilisi Yarbay Alexander Vindman, "gördüğü baskılar sonucunda" ordudan emekli olacağını duyurdu.

Trump, hakkında açılan azil soruşturmasından şubat ayında aklansa da sürecin yankıları yönetim birimi içinde sürmeye devam ediyor.

Azil soruşturması döneminde verdiği ifadelerle gündeme gelen ve ardından Ulusal Güvenlik Konseyindeki görevinden kovulan Yarbay Vindman'ın avukatı David Pressman, yaptığı açıklamada, Vindman'ın ordudan emekli olma kararı aldığını kaydetti.

Vindman'ın artık kariyerindeki birçok fırsatın önünün kapandığını savunan Pressman, Başkan Donald Trump'ın "zorbalık, sindirme ve intikam" politikaları izlediğini kaydetti.

Pressman açıklamada, "ABD Başkanı Trump, Yarbay Vindman'ı, hukuka sadakat ya da ABD Başkanını memnun etme arasında seçim yapmaya zorlamak istedi." dedi.

Vindman ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün çok sevdiğim ABD ordusundan emeklilik için resmi talepte bulundum. Ailem ve ben hayatımızın bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesi, geçen ay yayımladığı haberde, Trump yönetiminin Vindman'ın albaylık rütbesine yükselmesini engellemeye çalıştığını iddia etmişti.

- Vindman'ın görevine son verilmişti

Alexander Vindman, ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan kamuya açık oturumların 3'üncü gününde ifade vermişti.



Azil soruşturmasına yol açan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki konuşmayı dinleyen isimlerden birisi olan Vindman, Trump'ın Zelenskiy'den Joe Biden'ı soruşturmasını istemesinden rahatsız olduğunu belirtmişti.

Azil soruşturmasının Trump'ın lehine sonuçlanmasının ardından Vindman 8 Şubat'ta görevden alınmış, Vindman'ın avukatı David Pressman, yaptığı açıklamada, "Vindman, doğruyu söylediği için görevinden alındı. Doğruluk, Vindman'ın işine, kariyerine ve mahremiyetine mal oldu." ifadesini kullanmıştı.

- Trump'a azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz 2019'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.



Beyaz Saray ise 25 Eylül 2019'da Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.



Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık 2019'daki oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.



Senato Genel Kurulunda, 5 Şubat'taki oylamada ise Trump kendisine yöneltilen suçlamalardan aklanarak çıkmıştı.

