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Dünya

Trump 'Vurun' talimatı vermişti! İran'dan jet cevap

İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın "Denizde gemilerimizi taciz etmeleri durumunda İran'a ait tüm silahlı botlara ateş edip imha etme emrini verdim" sözlerine cevap geldi. İranlı bir üst düzey askeri yetkili yaptığı açıklamada "ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın" dedi.

2020-04-22 17:54:00 -
Trump 'Vurun' talimatı vermişti! İran'dan jet cevap

Dünya koronavirüse kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesi herkesi şaşırttı. Trump, donanmaya İran tacizine uğramaları durumunda vur emri verdi. Bu sözlere İran'dan jet hızıyla yanıt geldi. İran askeri kanadından yapılan açıklamada Donald Trump'ın koronavirüse odaklanması gerektiği belirtildi.

Trump: imha etme emrini verdim

Trump, kişisel Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik şunları yazdı: "Amerika Donanması'na, denizde gemilerimizi taciz etmeleri durumunda İran'a ait tüm silahlı botlara ateş edip imha etme emrini verdim."

İran'dan cevap

Trump'ın bu tehdidinin ardından İran'dan bir askeri yetkili bu sözlere jet hızıyla yanıt verdi. İRNA Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir askeri yetkili, "ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın" dedi.

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