Trump piyasaları manipüle ediyor! Sert dalgalanma ve şüpheli zamanlama: 580 milyon dolarlık gizemli işlem

Finansal piyasalarda bu hafta başı yaşanan hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarının piyasa üzerindeki etkisini ve bu kararların zamanlamasını gündeme taşıdı. Trump'ın siyasi açıklamalarının piyasalara doğal bir yansıması mı yoksa kasıtlı bir piyasa manipülasyonu (market manipulation) mu olduğu tartışma konusu haline geldi.

Karar ve Piyasa Etkisi

Trump’ın, İran'daki enerji tesislerine yönelik bir saldırıyı “İran ile olumlu görüşmeler” gerekçesiyle 5 gün süreyle erteleyeceğini açıklaması, piyasalarda belirgin bir rahatlamaya yol açtı. Bu açıklamanın ardından hisse senetlerinde yükseliş görülürken, petrol fiyatlarında ve dolar cinsinden borçlanma maliyetlerinde düşüş yaşandı. Pazartesi günü petrol fiyatları yüzde 13’e varan oranda değer kaybederken, Dow Jones ve S&P 500 gibi önemli endekslerde dikkat çekici artışlar kaydedildi. Bu durum, Trump'ın kararlarının küresel piyasalar üzerindeki güçlü etkisini açıkça ortaya koydu.

Şüpheli Zamanlama: 580 Milyon Dolarlık İşlemler

Trump’ın ya da çevresinin bu dalgalanmalardan doğrudan finansal kazanç sağladığına dair somut bir kanıt bulunmamakla birlikte, dikkat çekici bazı gelişmeler şüpheleri artırıyor. Trump’ın açıklamasından yaklaşık 15 dakika önce, petrol piyasasında toplamda yaklaşık 580 milyon dolar tutarında büyük hacimli işlemlerin yapıldığı belirlendi.

Ayrıca, açıklamanın hemen öncesinde binlerce petrol vadeli işlem kontratının alınıp satıldığı ve S&P 500 vadeli işlemlerinde de benzer bir artış gözlendiği bildirildi. Bu zamanlama, bazı yatırımcıların karardan önceden haberdar olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak, söz konusu işlemler ile Trump arasında doğrudan bir bağlantı kurulabilmiş değil.

Uzman Görüşleri ve "TACO Trade" Stratejisi

Piyasa uzmanları, bu tür büyük ve zamanlaması hassas işlemlerin son dönemde birkaç kez daha tekrarlandığına dikkat çekiyor. Bazı yatırımcılar bu durumu “normal dışı” olarak nitelendirirken, bazıları ise farklı bir bakış açısı sunuyor.

Bu bağlamda ortaya çıkan ve “TACO trade” (Trump Always Chickens Out – Trump her zaman geri adım atar) adı verilen bir yatırım stratejisi, Trump'ın öngörülemez siyasi tarzından faydalanmayı amaçlıyor. Bu stratejiye göre, yatırımcılar Trump tehdit ettiğinde piyasaların düşeceği, ancak daha sonra geri adım atacağı için piyasaların tekrar yükseleceği varsayımıyla hareket ediyor. Uzmanlar, bu durumun kasıtlı bir manipülasyondan ziyade, siyasi davranışların öngörülmesine dayalı bir yatırım stratejisi olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.